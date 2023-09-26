В Севастополе предпринимателям показали приемы эффективного делового общения

Тренинг, посвященный навыкам эффективной коммуникации, организовал для предпринимателей Севастополя банк ПСБ. Встреча прошла в формате спикерского клуба и собрала представителей малого и среднего бизнеса региона.

Тренинг проходил в два этапа. Во время теоретической части участники под руководством наставника подробно разобрали структуру и правила коммуникации, тактику убеждения, эмоциональные и рациональные аргументы. Полученные знания предстояло отработать на практике, поучаствовав дебатах. Перед командами стояла задача – убедить оппонентов в своей точке зрения, а тем, в свою очередь, её нужно было оспорить, используя различные приемы аргументации. По окончании раунда команды менялись местами, таким образом каждый участник примерил на себя роль убеждающего и возражающего героя.

«Банк ПСБ заинтересован в развитии и успехе своих клиентов. Поэтому мы регулярно проводим обучающие мероприятия для повышения их компетенций. Сегодня участники спикерского клуба получили практические советы, которые помогут выстроить эффективные коммуникации как внутри коллектива, так и с потребителями их услуг. Во время дебатов участники отработали важные навыки делового общения: умение вести переговоры, доносить свою точку зрения и добиваться главной цели – быть услышанным оппонентами. Владение такими инструментами пригодится предпринимателям не только в бизнес-коммуникации, но и повседневной жизни», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.