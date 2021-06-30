В Севастополе повысят нормы накопления мусора

Это может привести к увеличению тарифа

Возможное повышение норм накопления мусора, сегодня комментируя прямую линию президента РФ Владимира Путина, анонсировал глава горхоза Евгений Горлов.

«В городе увеличился туристический поток, что также осложняет работу с мусором – появляется неучтённый отход. Поэтому в ближайшее время планируем пересмотреть норматив накопления для хозяйствующих субъектов с учетом сезонности», — прокомментировал Горлов.

Еще одной проблемой в сфере обращения с ТКО Горлов назвал несанкционированный выброс строительного мусора.

«Только за прошедшую неделю выдано более 50 предписаний о нарушении правил обращения с отходами. В ближайшее время на таких участках будут установлены видеокамеры, которые позволят оперативно фиксировать и устранять нарушения», — уточнил он.

Добавим, что «Севкор» провел опрос в социальных сетях, узнав у горожан, довольны ли они качеством вывоза мусора. В результате более 70% севастопольцев оказались недовольными.

Кроме того, о проблеме с мусором и уборкой города еще в марте говорил губернатор. Михаил Развожаев дал поручение чиновникам из горхоза и госжилнадзора наладить работу государственных управляющих компаний, а также обеспечить чистоту контейнерных площадок и регулярность вывоза мусора.

Дарья Тимофеева

Фото: Андрей Вознесенский