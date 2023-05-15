В Севастополе открылась выставка при поддержке ПСБ, где представлены сабля Потемкина и Георгиевский крест Нахимова

В музее Черноморского флота открылась выставка «Какая честь служить флоту Черноморскому», рассказывающая об этапах его великой истории – от основания в XVIII веке до героического участия в событиях мирового масштаба наших дней. Масштабная экспозиция открыта при поддержке Севастопольского филиала ПСБ.

Участие в торжественной церемонии открытия выставки приняли губернатор Севастополя Михаил Развожаев, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Каждый экспонат этой выставки имеет свою уникальную историю, неразрывно связанную с великой историей Черноморского флота, города-героя Севастополя и всей нашей страны. Для ПСБ популяризация историко-культурного наследия России – важная социальная миссия. Отрадно, что поддержка банка позволяет реализовать масштабные просветительские инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, передачу новым поколениям огромной гордости и ответственности за уникальное наследие Черноморского флота и великого русского города Севастополя», — отметил Арсен Тананян.

Выставка объединила более 200 экспонатов и стала самой масштабной за последние годы по числу уникальных предметов, представляющих культурно-историческую ценность и хранящих память о событиях и людях, составивших славу Черноморского флота России. Часть экспонатов из сокровищницы музейных фондов представлена широкой общественности впервые.

«Выставка – значимое событие в череде праздничных мероприятий в честь 240-й годовщины со дня основания Черноморского флота. Город и флот – это одно целое. Одновременно строились и развивались, жили душа в душу, воевали вместе. Севастопольцам и гостям города будет важно и интересно прикоснуться к экспонатам музея и самым ярким моментам общей истории, — сказал Михаил Развожаев.

Виктор Соколов адресовал собравшимся слова поздравлений.

Реликвии, представленные на выставке, отражают все этапы героической и славной истории Черноморского флота. Это предметы из драгоценных металлов, в том числе, работы Карла Фаберже, редкие книги, подлинные литографии, карты, личные вещи, награды и оружие участников двух оборон Севастополя, а также людей, которые сыграли большую роль в становлении и развитии русского флота на Черном море.

Одно из центральных мест занимает сабля князя Григория Александровича Потемкина — одного из основателей Севастополя, подаренная ему Екатериной Второй за победу в русско-турецкой войне. Особое место отведено и личным вещам легендарного флотоводца Павла Степановича Нахимова, в том числе, представлен орден Святого Георгия — награда за победу в Наваринском сражении. Кроме того, в экспозиции представлены личные награды сестер милосердия Крымской войны, ордена императорской России и Советского Союза. Этап новейшей истории представлен уникальными трофейными экспонатами из Сирии и СВО.

Экспозиция будет работать до 18 июня (включительно) в музее Черноморского флота по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 11., тел. 8 (8692) 54-03-92