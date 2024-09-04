В Севастополе остановки «Водоканал» и «Поворот на Голландию» приведут в порядок

«Хоть бы благополучно добрались до школы», — такие мысли были на протяжении долгого времени у родителей детей, учащихся в школе №31 на Северной стороне Севастополя. А все из-за несоответствующих нормам безопасности остановкам «Водоканал» и «Поворот на Голландию». ЛДПР помогла решить вопрос, который мучил многих родителей

Координатору первичного отделения ЛДПР Алексею Плотникову поступало немало обращений от граждан. Люди рассказывали, что школьный автобус, подвозящий детей, не мог останавливаться на остановке «Водоканал», так как она не была оборудована в соответствии с нормами безопасности. Ближайшая остановка — «Поворот на Голландию» также была небезопасна: отсутствовал тротуар, не было заездного «кармана». В результате школьникам приходилось идти пешком немалое расстояние по дороге, рискую жизнью.

«По результатам общения с жителями было направлено обращение к депутату Законодательного Собрания города Севастополя от ЛДПР, заместителю председателя постоянного комитета Заксобрания города Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту Артему Гордиенко. Со своей стороны депутат направил запрос в Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, с просьбой об оказании содействия в решении поставленный в обращении вопросов», — рассказал Алексей Плотников.

Этот вопрос партийцы взяли на личный контроль и добились того, что работы по благоустройству начались.

«Лично осмотрел место проведения работ, надеюсь, что после их окончания данный участок станет безопасным, как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Радует, что совместными усилиями мы смогли реализовать еще один важный объект для жителей Северной стороны», — резюмировал Алексей Плотников, поблагодарив всех причастных в решении этого вопроса.

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