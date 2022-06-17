В Севастополь будут поступать камчатские морепродукты по символичному соглашению

О сотрудничестве

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве со своим Камчатским коллегой Владимиром Солодовым.

«Считаю, что получилось очень символичное подписание, оно показывает, что как бы далеко мы не находились, Камчатка и Севастополь, мы — одна страна. И все регионы — друг друга готовы поддерживать, перенимать опыт, находить общие точки соприкосновения», — заявил глава Севастополя Михаил Развожаев после церемонии подписания на ПМЭФ.

Он уточнил, что уже есть наработки по обмену опытом в развитии городской среды и прорабатываются возможности привлечения Севастопольского университета для проекта по озеленению Петропавловск -Камчатского.

«И сегодня мой коллега справедливо отметил, что большой потенциал, который нам надо реализовать — по торговому взаимодействию, нужно проработать вопросы реализации у нас камчатских морепродуктов, и чтобы наше севастопольское вино больше было представлено на востоке России», — заключил Развожаев, говорится в его Telegram.

Напомним, на ПМЭФ было подписано инвестиционное соглашение между правительством Севастополя, компанией YUGA и банком ПСБ, предполагающее строительство в районе Любимовки комплекса элитных апартаментов и отеля класса А+.

Ольга Сурикова