В Сбере рассказали, кто в 2024 году чаще всего становился предпринимателем в Крыму и Севастополе

Сфера розничной торговли лидирует в доле регистраций бизнеса

По данным исследования «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), с помощью сервиса по регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году крымчане и севастопольцы чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли. При этом, подавляющее большинство новых бизнесов жители полуострова открыли в форме ИП.

Как и в 2023 году, 94% крымчан зарегистрировали ИП, форму ООО выбрали 6%. А вот в Севастополе индивидуальных предпринимателей стало больше: в 2023 году соотношение ИП и ООО составило 86% и 14% соответственно. В 2024 году уже 91% стали индивидуальными предпринимателями, форму ООО предпочли лишь 9% севастопольцев.

В Республике Крым за два года изменился средний возраст предпринимателей: в 2024 году чаще всего регистрировали бизнес в возрасте от 36 до 45 лет – 33%, чуть меньше в возрастной категории от 26 до 35 лет — 29%, хотя в 2023 году именно эта возрастная группа занимала лидирующую позицию. В Севастополе же тенденция за 2 года не изменилась – по-прежнему больше всего регистраций бизнеса провели собственники бизнеса в возрасте 35-46 лет, в 2024 году этот показатель составил 37%. При этом, в Крыму стало больше предпринимателей мужчин — 53%, а в Севастополе сохраняется небольшой перевес в сторону женщин – 51%.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Мы видим рост числа предпринимателей на Крымском полуострове. В 2024 году возможностями сервиса по регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта воспользовались более 2,5 тысяч человек. Особо активны в этом вопросе севастопольцы – почти четверть всех регистраций приходится на них. Рост числа предпринимателей положительно влияет на бизнес-климат полуострова и на рост качества жизни здесь».

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