В Сбере рассказали, какие популярные способы безналичной оплаты доступны крымчанам в 2025 году

Рынок безналичных платежей стремительно развивается. Банки предлагают своим клиентам широкий выбор способов оплаты, среди которых классические пластиковые карты остаются наиболее популярными. Однако всё большее распространение получают и новые методы, такие как платежные стикеры, оплата по QR-коду и даже биометрия. Эксперты Сбера проанализировали распространенные способы безналичной оплаты и рассказали об их особенностях.

Пластиковые карты: нестареющая классика

Пластиковые карты остаются одним из главных инструментом безналичной оплаты. Они привычны большинству пользователей, удобны и надежны. Такие карты могут нести в себе и дополнительную функцию, например, некоторые банки делают специальные дебетовые карты для людей с нарушениями зрения с помощью рельефного нанесения, чтобы нужную карту было легко найти в кошельке или кармане. Также есть детские и молодежные карты с особенными для них условиями платежей, либо обычную пластиковую дебетовую карту можно назначить льготной, и использовать её для бесплатного проезда в транспорте.

Платежные стикеры: современно, компактно, удобно

Платежные стикеры появились в банках относительно недавно, но уже успели завоевать внимание клиентов. Такие устройства необычно выглядят, зачастую имеют креативный дизайн, а главное – их можно прикрепить к абсолютно любому устройству или предмету, будь то чехол для смартфона, брелок или любимый блокнот. Стикеры работают по тому же принципу, что и бесконтактные банковские карты, и позволяют быстро и удобно оплачивать покупки, только без необходимости искать «пластик» в сумке. Также стикеры могут стать настоящим подспорьем для родителей, ведь стикер можно приклеить к телефону или другой вещи ребенка, которая всегда будет при нем и тем самым снизить риск утери карты.

QR-коды: доступно и быстро

Один из новейших методов оплаты — это использование QR-кодов. Для оплаты покупки необходимо открыть банковское приложение, и с его помощью отсканировать специальный код с экрана платежного терминала или квитанции. Этот способ может быть особенно удобен в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, ведь этот способ позволяет избежать необходимости передачи карт или наличных денег. Также QR-коды используют большинство сервисов безналичных чаевых – это выручает, когда у гостя нет с собой наличных.

Биометрия: новый подход к безопасности

Оплата по биометрии – новый способ оплаты покупок, который до сих пор вызывает удивление незнакомых с ним людей, а Россия – одна из лидеров в мире по оплате биометрией. Это не только быстрый способ оплаты, но и один из самых безопасных, ведь биометрические данные уникальны для каждого человека. Кроме того, платить улыбкой просто, это не требует от клиента никаких дополнительных действий. Нужно просто посмотреть в камеру и через несколько секунд платеж будет проведен. Такая возможность доступна пользователям всех банков страны, что делает оплату по биометрии еще и универсальной.

NFC-платежи: скорость и простота

Оплата по NFC (Near Field Communication) — распространенный метод платежей, который давно доступен в нашей стране. С помощью этой технологии клиенты могут оплачивать покупки, просто приложив свой смартфон к терминалу как обычную банковскую карту. Этот метод особенно удобен для молодых людей, которые привыкли пользоваться мобильными устройствами в повседневной жизни и постоянно держат их в руках. Однако, эта технология доступна не на всех моделях смартфонов, поэтому если клиент хочет пользоваться телефоном как платежным средством, также удобно можно использовать платежный стикер, либо оплату по QR-коду.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Сбер с помощью новых технологий делает жизнь крымчан и севастопольцев еще комфортнее, помогает оплачивать покупки удобнее. И с каждым днем все больше жителей полуострова выбирают безналичную оплату. Мы уже установили на полуострове около 7 тысяч pos-терминалов. Из них более половины (около 3,6 тысяч) – с возможностью оплаты любым способом: от пластиковой карты до биометрии. Остальные, под запрос каждой конкретной торговой и сервисной локации и в связи с её спецификой, имеют несколько форматов оплаты».

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