В России появится первый финансово-товарный ретейлер «Связь.ON», который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и качественный консалтинг.

На первом этапе развития на физических и виртуальных полках «Связь.ON» соберет товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты, что позволит обеспечить широкий выбор и сэкономить время клиента. Во всех центрах ретейлера будут работать профессиональные консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут оптимальное решение под индивидуальные потребности посетителя.

Продукты группы ПСБ также будут представлены в магазинах и на платформе «Связь.ON». В рамках партнерской схемы ретейлер будет принимать заявки на оформление платежных карт, кредитов, вкладов банка ПСБ, а также страховых, юридических и иных услуг из широкой линейки небанковских сервисов группы ПСБ.

«Связь.ON» — стартап, способный стать сильным игроком на своем рынке. Это уникальная для рынка ретейла бизнес-модель, которая объединит возможности и потенциал наиболее перспективных сегментов. С учетом растущего спроса клиентов на мультисервисное обслуживание «Связь.ON» сможет быстро стать востребованной площадкой, что позволит компании масштабировать присутствие по всей России. Как партнер, мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества – в том числе, новый ретейлер может стать еще одной платформой для реализации широкой линейки продуктов группы ПСБ», – сказал Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ.

Группа ПСБ выступает одним из финансовых партнеров проекта.

Сотрудничество группы ПСБ с ретейлером «Связь.ON» реализовано в рамках развития небанковских сервисов группы ПСБ, которые включают следующие направления: профессиональные сервисы, финтех, e-com, страхование, государственно-частное партнерство и девелопмент, социальные проекты.