В 21 МФЦ Крыма теперь доступны услуги Сбера

Сбер и МФЦ Республики Крым расширяют сотрудничество

В 21 центре «Мои Документы» Республики Крым можно получить услуги и сервисы Сбера. Эксперты банка работают в многофункциональных центрах в городах: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, поселках городского типа Кировское, Красногвардейское, Ленино, Нижнегорский, Октябрьское, Первомайское, а также селах Доброе и Перово.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Благодаря эффективному сотрудничеству с МФЦ мы повышаем доступность финансовых услуг и банковских сервисов для жителей и гостей Крыма. Теперь воспользоваться сервисами Сбера можно даже в малых населённых пунктах Крымского полуострова».

В этих МФЦ можно получить основные продукты и услуги Сбера: оформить дебетовую или кредитную карту, установить приложение СберБанк Онлайн, перевести зарплату или пенсию в Сбер, получить необходимые справки и выписки, получить консультацию по розничным продуктам банка от потребительских кредитов до вкладов и ипотек, а также зарегистрировать и подтвердить учётную запись на госуслугах.

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