Уведомление об изготовлении печатных предвыборных агитационных материалов

В связи с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва уведомляем, что ИП Куликов Антон Сергеевич оказывает услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.
С видами продукции и стоимостью их изготовления можно ознакомиться ниже:
- Евробуклет — 4р/шт.
- Календарь карманный – 1,6р/шт.
- Календарь, а 3 плакатный – 11,7р/шт.
- Наклейки на банку, а 5 – 7,9р/шт.
- Обложка на дневник с печатью в 1 цвет + стикер с данными – 50р/шт
- Шарик на палочке печать с 2х сторон– 22,5р/шт.
- Цветные карандаши 6 цв. с стикером 10х4см – 70р/уп.
- Папка А4 на кнопке + стикер – 29,5р/шт.
- Подписные листы, а 4 Ч/Б 2,5р/шт.
- Обращение, а 5 – 3,2р/шт.
- Плакаты, а 3 – 11,7р/шт.
- Баннер 210х71 см с люверсами – 1380/шт.
- Линейка 3х15 см – 2,5 р. /шт.
Цены указаны в российских рублях.
Реклама. ИП Куликов Антон Сергеевич. ИНН 920200032014 ОГРНИП 314920434200029 erid: 2VfnxvbgSuW