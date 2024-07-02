Уведомление об изготовлении печатных предвыборных агитационных материалов

В связи с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва уведомляем, что ИП Куликов Антон Сергеевич оказывает услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.

С видами продукции и стоимостью их изготовления можно ознакомиться ниже:

Евробуклет — 4р/шт. Календарь карманный – 1,6р/шт. Календарь, а 3 плакатный – 11,7р/шт. Наклейки на банку, а 5 – 7,9р/шт. Обложка на дневник с печатью в 1 цвет + стикер с данными – 50р/шт Шарик на палочке печать с 2х сторон– 22,5р/шт. Цветные карандаши 6 цв. с стикером 10х4см – 70р/уп. Папка А4 на кнопке + стикер – 29,5р/шт. Подписные листы, а 4 Ч/Б 2,5р/шт. Обращение, а 5 – 3,2р/шт. Плакаты, а 3 – 11,7р/шт. Баннер 210х71 см с люверсами – 1380/шт. Линейка 3х15 см – 2,5 р. /шт.

Цены указаны в российских рублях.

Реклама. ИП Куликов Антон Сергеевич. ИНН 920200032014 ОГРНИП 314920434200029 erid: 2VfnxvbgSuW

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