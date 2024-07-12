Уведомление об изготовлении печатных предвыборных агитационных материалов

В связи с проведением дополнительных выборов депутатов Совета Нахимовского муниципального округа по пятимандатному избирательному округу № 3, уведомляем, что ИП Куликов Антон Сергеевич оказывает услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.
С видами продукции и стоимостью их изготовления можно ознакомиться ниже:
Евробуклет — 4р/шт.
Календарь карманный – 1,6р/шт.
Календарь, а 3 плакатный – 11,7р/шт.
Наклейки на банку, а 5 – 7,9р/шт.
Подписные листы, а 4 Ч/Б 2,5р/шт.
Плакат А4 — 5,2 р/шт.
Плакат А5 – 3 р/шт.
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