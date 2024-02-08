Уроженец Севастополя пообещал взорвать Крымский мост в этом году

Родившийся в 1975 году командующий ВМСУ, признанный в РФ террористом и экстремистом, вице-адмирал Алексее Неижпапе в интервью украинскому журналисту, также признанному террористом и экстремистом, Дмитрий Гордону заявил, что в этом году Крымский мост будет разрушен.

На вопрос Гордона, когда будет разрушен мост, Неижпапе ответил:

«Я думаю, что недолго ждать, в этом году точно…Вот весь ответ». – заявил командующий ВМСУ.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов, также признанный экстремистом и террористом, обещал, что весной 2023 года украинские войска зайдут в Крым.

Про Неижпапе известно, что он родился в Севастополе 9 октября 1975 года. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт имени П. С. Нахимова, после чего служил на фрегате «Севастополь» (до 1997 года – «Разительный»).

Успел поработать заместителем командира военно-морской базы в Донузлаве и командиром 1-й бригады надводных кораблей.

С 2012 года Неижпапа перешел на штабную работу. Жил в Киеве. По информации издания «Коммерсантъ», с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины и руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze.

Не так давно Неижпапе был включен в российский реестр террористов и экстремистов.