принуждение партнера или родителей,получение образования, страх исключения или прекращения обучения, плохие отношения с партнером
принуждение партнера или родителей
получение образования, страх исключения или прекращения обучения
плохие отношения с партнером
ИЩЕМ ПРИЧИНУ
беременность в результате изнасилования наличие маленького ребенка экономические причины,
отсутствие собственных ресурсов на ребенка социальное осуждение добрачной беременности,
отказ семьи неудачное использование контрацептивов
принуждение партнера или родителей
получение образования, страх исключения или прекращения обучения
плохие отношения с партнером
принуждение партнера или родителей
получение образования, страх исключения или прекращения обучения
плохие отношения с партнером
принуждение партнера или родителей
получение образования, страх исключения или прекращения обучения
плохие отношения с партнером
принуждение партнера или родителей
получение образования, страх исключения или прекращения обучения
плохие отношения с партнером