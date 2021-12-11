принуждение партнера или родителей,получение образования, страх исключения или прекращения обучения, плохие отношения с партнером

принуждение партнера или родителей получение образования, страх исключения или прекращения обучения плохие отношения с партнером

принуждение партнера или родителей получение образования, страх исключения или прекращения обучения плохие отношения с партнером

Только в прошлом году на свет появилось 3 730 малышей, а могло быть в два раза больше.

Наше издание решило разобраться, по каким причинам женщины Севастополя выбирают аборт, влияет ли на это их социальный уровень, а главное есть ли шанс остановить их от такого шага.

ИЩЕМ ПРИЧИНУ

Причины варьируются в зависимости от возраста женщин, социального статуса, жизненного окружения и доступа к контрацепции.

Причины Разные аналитики, занимающиеся этой проблемой, среди основных причин называют такие: беременность в результате изнасилования наличие маленького ребенка экономические причины, отсутствие собственных ресурсов на ребенка социальное осуждение добрачной беременности, отказ семьи неудачное использование контрацептивов

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принуждение партнера или родителей

получение образования, страх исключения или прекращения обучения

плохие отношения с партнером