Скидка 50% для школьников на проезд в поездах стала постоянной

Детский тариф на билеты начнет действовать с 11 мая

Билеты для детей от 10 до 18 лет на проезд железнодорожным транспортом внутри страны подешевели вдвое. Если раньше льготный тариф действовал только во время учебного года, то теперь он стал постоянным. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы вступает в силу 11 мая.

Скидка распространяется на билеты в общих, плацкартных и купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Скидка распространяется на все поезда, кроме скоростных.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова