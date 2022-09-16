Щедрые проценты и максимальный доход: открываем вклад в ПСБ

В этом году экономическая ситуация стремительно менялась, а вместе с ней – цены, курсы валют, обстановка на рынке недвижимости. У севастопольцев возникает закономерный вопрос, кому доверить свои сбережения и куда вложить деньги, чтобы их сохранить, а лучше – увеличить накопления.

Ответить на это может ПСБ – один из крупнейших в стране и системно значимый банк с репутацией надежного и стабильного финансового партнера. Разбираемся в условиях и ставках сберегательных предложений ПСБ.

В зависимости от того, какой суммой вы располагаете и на какой период ее готовы положить в банк, можете решить, что вам удобнее – открыть вклад или накопительный счет.

Давайте вместе разберемся в деталях и условиях сберегательных предложений от ПСБ.

Вклад «Сильная ставка»

У вас на руках есть сбережения, которые хотелось бы вложить максимально выгодно, и при этом иметь возможность их снять через несколько месяцев. Вклад «Сильная ставка» позволяет вам это сделать.

Воспользовавшись этим продуктом, вы сможете заработать до 8% годовых. Открыть вклад можно на срок от 181 дня. Таким образом можно отложить деньги на ремонт или путешествие мечты, а из банка по окончании срока вклада забрать сумму большую, чем изначально внесли.

Депозит доступен для сбережений в рублях, а пролонгировать срок можно трижды.

«Онлайн-вклад»

Хотите отложить сбережения, но сумма, которую хотели бы положить на депозит, еще не вся собрана? Ждете в ближайшее время доход от продажи автомобиля, недвижимости или просто солидную премию? Тогда у вас есть возможность воспользоваться «Онлайн-вкладом», средства на который вы можете вносить постепенно в течение 30 дней.

Ставка по этому вкладу достигает 7,2%, срок – от 4 месяцев с возможностью трижды пролонгировать.

Открывается депозит через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ. Хотите инвестировать в свое будущее несколькими кликами мышки, тогда это предложение для вас.

Вклад «Курс на выгоду»

Располагаете небольшой суммой, которую потратить на ерунду жаль, а приобрести что-то стоящее не получится, можете вложить ее с умом, заработав до 7% годовых благодаря продукту вклад «Курс на выгоду».

С этим инструментом вы можете инвестировать, начиная с суммы в 30 тыс. рублей. А минимальный срок вклада составляет всего три месяца, так что свои деньги при необходимости вы быстро получите назад.

Депозит оформляется только в рублях и может быть пролонгирован трижды. Очень удобно, что вклад может быть открыт в пользу третьих лиц, так вы сможете накопить на подарок ребенку или супруге.

Накопительный счет «Акцент на процент»

Нет времени и желания разбираться в тонкостях оформления депозита, а хотите просто использовать зарплатную или пенсионную карту для накопления сбережений, тогда эта услуга для вас.

«Акцент на процент» позволяет откладывать на депозитный счет выбранный вами процент от пенсии, зарплаты или другого дохода, поступившего на карту, а еще получать процент от покупок, сделанных с этой карты. Причем чем больше вы тратите на покупки, тем больше процент годового дохода.

Для того, чтобы подключить услугу, не нужно заводить отдельную карту, достаточно просто открыть накопительный счет «Акцент на процент» и привязать его к уже имеющейся у вас карте.

Накопительный счет «Про запас»

Знаете, как зарабатывать, делая покупки? Открыть в ПСБ накопительный счет «Про запас». Можете положить основную часть ваших средств на депозит, а часть – на накопительный счет, который можно использовать как кошелек с дополнительным доходом.

Определите процент, который будете откладывать с ежемесячных доходов, либо же с ежемесячных трат, и получите на него доход до 7,75% годовых.

Удобно, что вы не привязаны к сроку хранения денег на счету, в любой момент можете как снять средства, так и пополнить счет на любую сумму.

Если вы считали, что инвестировать и копить с помощью банковских инструментов сложно и непонятно, то вы заблуждаетесь.

С ПСБ заставить ваши сбережения приносить доход стало намного проще.

Вклад «Сильная ставка». Срок вклада на 181, 397, 731 и 1098 дней. Ставка 8% годовых действует при размещении вклада на сумму 10 млн. рублей на срок 1098 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в т.ч. накопительных, и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в банке на момент открытия вклада с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением семи календарных дней до даты открытия вклада) Минимальная гарантийная ставка – 5,7% годовых.

«Онлайн вклад». Специальное предложение для новых клиентов и клиентов Банка, ранее не открывавших вклады в интернет и мобильном банке. вклад доступен к открытию только в мобильном и интернет-банке. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Размер вклада: от 100 тыс. рублей до 20 млн рублей. Режим вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Если первоначальная сумма вклада от 100 000 рублей, то при сроке вклада 122, 181, 397, 547, 731 дней, процентная ставка составляет 6,55%, 1098 дней — 7,15%; если первоначальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, то при сроке вклада 122, 181, 397, 547, 731 дней – годовая процентная ставка составит 6,60%; 1098 дней -7,20%.

Вклад «Курс на выгоду». Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Срок вклада — 91 и 181 день. Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. Сумма вклада – от 30 000 руб. При сроке вклада 91 день, процентная ставка составит 6,9% годовых. При сроке 181 день – 7%.

Накопительный счет «Акцент на процент». Ставка 9% годовых по накопительному счету «Акцент на процент» с учетом ставки 4% и надбавки 5% годовых за покупки с использованием банковских карт ПСБ, совершенные клиентом на сумму не менее 100 тысяч рублей в месяц. Указанная процентная ставка с учетом надбавки применяется на сумму остатка на накопительном счете до 1 млн рублей для всех клиентов и до 1,5 млн рублей – для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+. Процентная ставка на сумму свыше составляет 4% годовых. Минимальная гарантированная ставка – 4% годовых.

Накопительный счет «Про запас». Минимальный взнос и срок — без ограничений. Начисление % на ежедневный остаток. Доход 7,75% годовых в первые два месяца. На сумму свыше 5 млн рублей выплачивается пониженная ставка: 0.01% годовых. Новый клиент может открыть в Банке только 1 счет с повышенной ставкой в первые два месяца действия счета. На открытие счета по базовым ставкам ограничения по количеству отсутствуют

Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

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