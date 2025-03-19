Сбер удвоил портфель ответственного финансирования на юге России

19 марта 2025 года, Ростов-на-Дону

Портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка превысил 239 млрд рублей. С 2023 года он показал двукратный рост. В пятёрку регионов-лидеров по объёму реализуемых проектов входят Кубань (212 млрд рублей), Ростовская область (11 млрд рублей), Ставрополье (9 млрд рублей), Дагестан (4 млрд рублей) и Северная Осетия-Алания (свыше 1 млрд рублей).

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«По итогам прошлого года интерес бизнеса к ответственному финансированию был выше всего именно в наших регионах: на Юге России и Северном Кавказе. На сегодня уже пятая часть южного кредитного портфеля банка реализуется на принципах ответственного финансирования. Отдельно отмечу вклад Краснодарского края и Адыгеи, показавших суммарный рост за год более чем 120 млрд рублей. Во многом, это обусловлено высоким вниманием Правительств и муниципалитетов, бизнес-сообщества, а также отраслевых и общественных объединений к этой теме. Продолжаем работать над десятками бизнес-проектов в сфере ответственного финансирования и видим высокий потенциал роста в 2025 году на Северном Кавказе, в Калмыкии, Крыму и в исторических регионах России».

Сбер развивает комплексный ответственный подход и внедряет инициативы устойчивого развития, способствуя экологическому, инвестиционному, цифровому и социально-экономическому развитию южных и северо-кавказских территорий России.