Сбер помог крымчанам уберечь от мошенников более 70 млн рублей

В прошлом году в Крыму благодаря эффективной работе антифрод-системы банка (программный комплекс для мониторинга и предотвращения мошеннических транзакций) и бдительности сотрудников Сбера выявили и предотвратили более 200 случаев мошеннических действий в отношении клиентов банка. Чаще всего злоумышленники воздействовали на них методами социальной инженерии и убеждали перевести сбережения на якобы «безопасный» счет.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«В прошлом году мы помогли жителям полуострова сохранить от злоумышленников более 70 млн рублей сбережений. Для повышения уровня финансовой и киберграмотности эксперты службы безопасности Сбербанка регулярно проводят просветительские лекции в школах, вузах, для сотрудников компаний и организаций, а также для пенсионеров. Нам важно, чтобы как можно больше крымчан и севастопольцев знали о самых распространённых схемах обмана и как злоумышленники в своих целях могут использовать технологии. И, конечно, могли своевременно распознать обман и не попасть на крючок мошенников».

Сегодня на юге России чаще всего встречаются три схемы обмана: получение обманным путём доступа к аккаунту на портале Госуслуги, общение через мессенджеры от лица родственников, друзей или коллег и ложные звонки от государственных ведомств, силовых структур или операторов сотовой связи. Мошенники под разными предлогами убеждают своих жертв перевести деньги на якобы «безопасный счёт», а также снять деньги наличными и передать их курьеру.

Чтобы защитить себя и своих близких важно следовать нескольким простым рекомендациям: ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам номер своей банковской карты, трехзначный код на её обратной стороне или коды из смс. Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем такие слова или фразы, как «безопасный счет» или «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС» — можете смело прекращать разговор, с вами говорит злоумышленник.

Если вы поняли, что уже передали злоумышленникам персональные или финансовые данные или коды доступа – сообщите о происшествии в полицию. Также в приложении СберБанк Онлайн доступна опция «Сообщить о мошеннике»: данный сервис позволяет максимально оперативно связаться с представителем Сбера и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из СМС.

Обезопасить себя можно также, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн, всего в приложении доступно порядка 20 сервисов по кибербезопасности. На открытом портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах и эффективных способах защиты от них.

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