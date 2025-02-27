Сбер обучил навыкам инвестирования 1 000 крымских студентов

Студенты вузов и ссузов полуострова получили полезные знания об основах инвестирования и прокачали свою финансовую грамотнность благодаря образовательному проекту Сбера.

Сбер запустил для студентов вузов и ссузов Крыма и Севастополя обучающий проект, направленный на развитие финансовой грамотности и получение базовых знаний об инвестировании и фондовых рынках. Всего в мероприятиях уже приняли участие более 1 000 студентов. Проект включает в себя серию обучающих лекций и интерактивную деловую игру «Фондовый рынок+», разработанную благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». После вводной теоретической части, посвящённой принципам финансовой грамотности, базовым понятиям об инвестициях и финансовых инструментах, участникам предстоит применить полученные знания на практике. Главная задача игроков — увеличить условный стартовый капитал в 1 миллион рублей, грамотно формируя инвестиционный портфель и используя различные финансовые инструменты на виртуальной фондовой бирже. Победителем становится тот участник или команда, который получил наибольший доход к концу игры. Одна из особенностей игры в том, что на динамику рынка и содержание инвестиционного портфеля участников оказывают влияние внешние факторы, и инвестиционную стратегию необходимо выстраивать исходя из новостей на основе реальных событий, что делает её максимально приближенной к реальным условиям фондового рынка. Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Наш проект стартовал в 2024 году и стал действительно востребованным не только среди студентов, но и преподавателей, которые также активно включаются в деловую игру, пробуютсвои силы в инвестициях. Кроме того, в 2025 году мы решили продолжить серию интерактивных лекций: уже провели 25 мероприятий в 23 учебных заведениях Крыма и Севастополя. Уверен, что благодаря таким практико-ориентированным играм молодые люди в будущем смогут увереннее войти в мир финансов и успешно реализовать собственные инвестпроекты».

Игра «Фондовый рынок+» также доступна бесплатно и онлайн для всех, что позволяет участникам попробовать себя в роли инвестора на виртуальной игровой фондовой бирже, соревноваться и обмениваться опытом в реальном времени. На всех этапах прохождения игры пользователи сталкиваются с интерактивными задачами, которые помогают лучше понять механизмы работы фондовой биржи и банковской системы.

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