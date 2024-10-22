ПСБ запустил для вкладчиков акцию «Проведи новый год с ПСБ»

Севастополь, 22 октября. ПСБ запустил акцию «Проведи новый год с ПСБ»*, которая продлится до 15 декабря включительно.

Для участия в акции достаточно до 15 декабря открыть новый вклад «Мой подарок» на срок 122 дня. Доходность по депозиту составит 18,6% годовых*, минимальная сумма размещения — 100 тысяч рублей. Расходные операции и операции пополнения по вкладу не предусмотрены.

До 31 декабря все вкладчики, участвующие в акции, получат вознаграждение – в зависимости от суммы вклада «Мой подарок» оно составит от 500 до 3000 рублей. Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в бонусных баллах, после чего вкладчик может перевести баллы в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

Новый вклад можно открыть в мобильном приложении, интернет-банке или в любом отделении ПСБ.

*Ставка 18,6% годовых по вкладу «Мой подарок» действует при размещении вклада на сумму от 100 000 ₽ на 122 дня в рамках акции «Проведи Новый год с ПСБ». Каждый клиент получит до 3000 бонусных рублей за открытие вклада в рамках акции. Минимальная гарантированная ставка — 18,6% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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