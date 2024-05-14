ПСБ вернет жителям Севастополя проценты по потребительскому кредиту

ПСБ в Севастополе запустил новую акцию «Лучше ноль», которая позволяет клиентам вернуть все проценты по потребительским кредитам.

Для участия в акции необходимо до 31 декабря 2024 года заключить с ПСБ договор потребительского кредитования сроком от 4 лет и оформить страховой полис на весь период займа по программе «Защита заемщика».

Чтобы банк вернул все выплаченные проценты, клиенту достаточно вовремя вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек, не пользоваться услугой «кредитные каникулы» и каждый месяц оплачивать картой ПСБ хотя бы пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей. Фактический срок погашения кредита должен быть не меньше 48 месяцев.

При соблюдении этих условий банк выплатит клиенту всю сумму начисленных процентов в виде бонусов, которые можно будет перевести в рубли (1 бонус равен 1 рублю). Для получения вознаграждения необходимо обратиться в банк в течение месяца после полного погашения кредита.

«По условиям акции кредит можно взять на любые цели — покупку бытовой техники, ремонт жилья, приобретение мебели, оплату путешествия, обучения и другие потребности. Возвращая клиентам выплаченные проценты, ПСБ поддерживает добросовестных заемщиков и помогает оперативно решить вопросы, требующие больших финансовых вложений», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

* Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (с 25.03.2024 по 31.12.2024), которые заключили договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», обеспечивающей страхование клиента от наступления страховых рисков по указанной программе, и не расторгли его до полного погашения кредита. Выплата производится на бонусный счёт Программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи клиентом заявления о выплате вознаграждения при выполнении условий Акции. Для получения вознаграждения кредит должен быть погашен в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и подключения кредитных каникул. При этом ежемесячно клиент должен совершать не менее 5 операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка на общую сумму не менее 10 000 рублей. Полные условия Акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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