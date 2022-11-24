ПСБ в Севастополе за полтора месяца нарастил портфель привлеченных средств почти вдвое

Севастопольский филиал ПСБ с начала октября привлек на рублевые депозиты, накопительные и текущие счета свыше 200 млн рублей новых средств клиентов – физических лиц. Совокупный портфель пассивов превысил 500 млн рублей, увеличившись более чем на 70% по сравнению с показателями сентября.

Чаще всего севастопольцы размещают деньги на срочных вкладах – этот сберегательный инструмент выбрали 44% клиентов ПСБ. 27% предпочитают использовать для хранения сбережений накопительные счета. Еще 20% оставляют средства на дебетовых картах.

Самым востребованным сберегательным продуктом ПСБ в Севастополе стал вклад «Сильная ставка», по которому предусмотрен максимальный в линейке вкладов доход.

Средний чек депозита в ПСБ по Севастополю составляет 800 тысяч рублей.

«В октябре-ноябре мы зафиксировали ощутимый рост классических рублевых сбережений. Такая активность во многом связана с тем, что клиенты в Севастополе успели познакомиться с ПСБ и оценить преимущества понятных и удобных сберегательных инструментов. Уверен, эта тенденция сохранится, так как банк постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, увеличивая их доходность», — отмечает управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.