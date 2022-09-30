ПСБ в Севастополе выдал потребительские кредиты на сумму 350 млн рублей

ПСБ с начала работы офиса в Севастополе выдал потребительские кредиты на сумму 350 млн рублей. Банк наблюдает более чем трехкратный рост в третьем квартале в сравнении с показателями первых месяцев работы.

«Мы видим высокую востребованность кредитных продуктов ПСБ у жителей Севастополя. Это обусловлено широкой линейкой кредитных программ, среди которых есть предложения для отдельных категорий клиентов – военнослужащих, врачей, работников бюджетной и IT-сферы, госслужащих и т.д. В банке действует выгодная программа рефинансирования. При разработке продуктов мы применяем гибкий подход таким образом, чтобы каждый нашел среди кредитных предложений отвечающее его конкретным возможностям и потребностям», – пояснил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Он уточнил, что Севастопольский филиал ПСБ насчитывает более 3,2 тысяч клиентов. Физическим лицам доступны оформление кредитных, дебетовых и пенсионных карт, вклады, накопительные счета, различные виды кредитования, в том числе – ипотечное, денежные переводы и ряд других услуг. Предприниматели могут открыть в ПСБ расчетные счета, оформить электронную инкассацию, инвестиционное и оборотное кредитование, торговый эквайринг, кредитные и корпоративные бизнес-карты, факторинг и прочее.