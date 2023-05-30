ПСБ в Севастополе рассказал ИТ-специалистам о продуктовой разработке в финтехе

ПСБ провел в Севастополе митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова. Мероприятие состоялось в пространстве коллективной работы СевГУ «Точка кипения» и объединило более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.

На одной площадке собрались сотрудники ИТ-компаний, выпускники технологических вузов, а также студенты ИТ-специальностей СевГУ. На примерах реальных банковских кейсов они узнали, как устроена разработка сервисов в крупном банке и какова роль ИТ-специалистов в продуктовых командах и ключевых задачах по разработке, системному и бизнес-анализу.

Кроме того, спикеры и участники обсудили тенденции найма в ИТ-сфере, эксперты дали рекомендации по эффективному построению карьеры, назвав одним из залогов успеха обучение во внутрикорпоративных школах.

«ПСБ в своей работе – как с клиентами, так и в бизнес-процессах – использует самые современные достижения в области высоких технологий. Мы всячески поддерживаем сотрудников ИТ-отрасли и в части продуктовых предложений, и в рамках обмена опытом, делясь нашими наработками и практиками. Крымский полуостров становится одним из цифровых центров нашей страны, и я очень рад, что сегодняшнее мероприятие получило столь широкий отклик среди представителей ИТ-среды. Надеюсь, такие митапы станут доброй традицией», — сказал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.