ПСБ в Севастополе присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

Севастопольский филиал ПСБ принял участие в Международной акции «Сад Памяти», призванной увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в севастопольском парке имени Анны Ахматовой, где участники высадили саженцы тамарикса.

Вместе с ПСБ участие в акции приняли представители органов власти города-героя, общественных и бизнес-сообществ, волонтеры и экоактивисты.

Акция «Сад Памяти» проводится с 2020 года. Цель участников – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. С начала движения к нему присоединились жители более 50 стран мира.

Помимо сохранения исторической памяти, акция направлена на решение экологических задач – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений.

«Каждое дерево – живая память, символ благодарности героям, защищавшим нашу страну, за их великий подвиг. ПСБ поддерживает и реализует инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, и мы гордимся, что стали частью этого значимого международного проекта, сплотившего миллионы людей по всему миру, и помогли сделать еще красивее наш легендарный героический Севастополь», – отметил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.