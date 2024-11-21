ПСБ в Севастополе предлагает предпринимателям открыть бесплатный счет для бизнеса

ПСБ запустил в Севастополе новый тариф для предпринимателей «ПСБ Старт»*, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для любого бизнеса с бесплатным обслуживанием. На тарифном плане также отсутствует комиссия за прием безналичных платежей, услуги мобильного и интернет-банка, а также снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 000 рублей в месяц.

Также условиями продукта предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям в течение полугода с момента открытия счета.

Кроме того, став клиентом ПСБ, предприниматели могут безвозмездно пользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети ВКонтакте — чат-ботом Катюша. Это не имеющее аналогов на российском рынке решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе Вконтакте.

Для открытия счета на тарифе «ПСБ Старт» не обязательно посещать офис. Заявку можно оставить на сайте банка и получить реквизиты в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе банка либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.

«ПСБ регулярно внедряет новые услуги и продукты для малого предпринимательства, которые позволяют бизнесу оптимизировать расходы и снизить операционную нагрузку. Простые и удобные инструменты, такие как онлайн-регистрация собственного дела, бесплатное открытие и ведение счета, дистанционное банковское обслуживание в режиме 24/7, которые сегодня мы предлагаем корпоративным клиентам, нацелены на вовлечение в малый бизнес новых игроков, популяризацию малых предприятий, выступающих основой экономического роста нашего города», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

*Акция лояльности «ПСБ старт» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес», находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 20.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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