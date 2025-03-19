Севастополь, 19 марта. ПСБ в Севастополе поддержал круглый стол «Русская весна: 11 лет в России», организованный местным отделением Русского географического общества. По традиции мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» и собрало на своей площадке непосредственных участников событий 2014 года.

«18 марта – не просто памятная дата, это день, который изменил жизнь крымчан и севастопольцев, стал символом мужества, решимости и единства нашего народа. Вернуться домой жителям Крымского полуострова помогла приверженность ценностям русского мира, которые они бережно хранили. Вот почему так важно знать и изучать историю. ПСБ всесторонне содействует популяризации исторической науки, в том числе, оказывая поддержку подобным общественно-патриотическим инициативам», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

В ходе круглого стола прозвучали выступления представителей органов государственной власти Севастополя, командования Черноморского флота и общественных организаций.

«Встречи участников событий Русской весны на Константиновской батарее стали уже доброй традицией. И это очень символично, ведь после референдума 2014 года Русское географическое общество взяло на себя инициативу по восстановлению исторически и культурно значимой крепости, которая в то время была разрушена практически до основания. В 2017 году музейно-выставочный комплекс открылся для посещения, а в 2020 году здесь расположилась Севастопольская штаб-квартира РГО. С тех пор памятные мероприятия, посвященные годовщине Русской весны, ежегодно собирают на нашей территории участников и свидетелей тех событий», – рассказал Владимир Воробьев, председатель Севастопольского городского отделения РГО.

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