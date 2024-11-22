ПСБ в Севастополе начислит 1000 баллов кешбэка за перевод пенсии на карту банка

ПСБ в Севастополе проводит акцию «Кешбэк за пенсию»*, в рамках которой банк начислит 1000 бонусных баллов клиентам, оформившим пенсионные выплаты на карту ПСБ. Впоследствии их можно перевести в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

В акции могут принять участие гражданские пенсионеры, ставшие клиентами ПСБ до 1 февраля 2024 года и не оформившие пенсионные выплаты на счета, открытые в банке до 7 октября 2024 года. Для получения вознаграждения достаточно открыть пенсионную карту ПСБ (или воспользоваться имеющейся) в любом отделении ПСБ, оформить на нее зачисление пенсии из Социального Фонда России и совершить покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах на сумму от 1000 рублей. Бонусные кешбэк-баллы поступят на счет не позднее следующего месяца. Акция действует в Севастополе до 31 марта 2025 года.

Пенсионная карта ПСБ дает держателю множество преимуществ, среди которых – бесплатное обслуживание и СМС-информирование о зачислении пенсии, оплата коммунальных услуг и сотовой связи без комиссии, бесплатные переводы через систему быстрых платежей до 100 000 руб. ежемесячно, кешбэк 3% за покупки в категориях «Аптеки», «Зоотовары», «АЗС», бесплатное снятие в любых банкоматах страны до 30 000 руб. в месяц.

«Современные пенсионеры рационально подходят к выбору банковских сервисов для управления финансами, делая выбор в пользу удобных, понятных и безопасных инструментов. Пенсионная карта ПСБ – это комплексное решение с набором важных для людей старшего поколения опций. Кроме того, владельцам пенсионной карты ПСБ доступны привлекательные условия по накопительным счетам и специальные условия по вкладам и кредитным предложениям банка», – отметил Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

*Акция «Кешбэк за пенсию» проводится ПАО «Промсвязьбанк» с 7 октября 2024 г. по 31 марта 2025 г. Участниками акции становятся физические лица, являющиеся клиентами банка до 01.02.2024 г. и не получавшие пенсию из СФР и (или) пенсию силовых структур на счета, открытые в банке, до начала периода проведения акции. Для получения кешбэка в размере 1000 (одной тысячи) баллов необходимо: получить пенсионную карту банка (или воспользоваться имеющейся) и перевести на нее зачисление пенсии СФР, совершить одну или несколько транзакций по данной банковской карте в месяце, следующем за месяцем получения пенсии, в период проведения акции, на общую сумму от 1 000 (одной тысячи) ₽ в категории «Супермаркеты». Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте Банка www.psbank.ru. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

*Пенсионная дебетовая карта ПАО «Промсвязьбанк». Выпускается и обслуживается бесплатно. Оплата ЖКУ и сотовой связи без комиссии. Снятие наличных: 125 000 ₽ в день или 300 000 ₽ в месяц в любых банкоматах ПСБ и банков-партнеров. При зачислении пенсии на карту снятие наличных без комиссии: до 30 000 ₽ в месяц в любых банкоматах страны; кешбэк 3% в категориях «Аптеки», «АЗС», «Зоотовары». Подробнее с условиями обслуживания и тарифами по Пенсионной карте ПСБ можно ознакомиться на сайте Банка www.psbank.ru. Информация актуальна на 22.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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