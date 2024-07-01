ПСБ в Севастополе изготовил для новобранцев памятку призывника

ПСБ разработал и выпустил памятку призывника «Сынам Севастополя». Первая партия буклетов была вручена в ходе торжественной отправки новобранцев весеннего призыва.

С началом несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации юношей поздравили управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, начальник отдела призыва военного комиссариата г. Севастополя Олег Ситников, представители правительства региона и юнармейцы.

ПСБ подарил новобранцам памятку призывника «Сынам Севастополя». Буклет, выпущенный банком, содержит полезную информацию, которая пригодится молодым людям во время несения службы. В нем перечислены права, обязанности и ответственность военнослужащих, меры социальной поддержки и гарантии. Дана справочная информация для общего кругозора призывника: о государственных символах России, истории Севастополя, воинских званиях и знаках различия в Вооруженных силах РФ, представлены советы и рекомендации психолога, призванные облегчить период адаптации новобранцев. Для желающих продолжить службу по контракту в памятке собрана подробная информация о том, как это сделать и какие социальные гарантии положены военнослужащим в этом случае.

«Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Чтобы призывники знали о своих правах, обязанностях и ответственности при несении службы, ПСБ разработал и выпустил памятку «Сынам Севастополя». Она разработана банком совместно с городским военным комиссариатом. Инициатива поддержана губернатором и правительством Севастополя. Такие буклеты теперь будут вручаться каждому призывнику нашего города», – прокомментировал Арсен Тананян.

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