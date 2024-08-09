ПСБ увеличил доходность по сберегательным продуктам 

ПСБ улучшил условия по накопительному счету «Про запас» и вкладу в китайских юанях.

По накопительному счету «Про запас» в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн рублей*. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.

Также ПСБ улучшил условия по вкладу «В юанях» на всех сроках привлечения. Теперь максимальная доходность по депозиту достигает 5% годовых при размещении средств на два года**. При открытии вклада на полтора года ставка составит 4,9% годовых, на срок от одного года — 4,8%. Минимальная сумма размещения — 10 тыс. китайских юаней.

Ранее банк увеличил доходность по самым востребованным у клиентов вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка». Повышенную ставку до 18% по депозиту «Сильная ставка» получают вкладчики, разместившие средства на срок 6 месяцев, при открытии вклада на год доходность составляет 17,5%, на три месяца — 17%***.

По вкладу «Мой доход» повышенная ставка 17% годовых доступна при размещении средств на срок полгода****. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п.п.

Вклады и накопительные счета можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная сумма любого рублевого вклада при открытии в офисе или в мобильном банке составляет 100 тысяч рублей, а для вклада «Мой доход» предусмотрено открытие через банкомат — минимальная сумма составит 10 тысяч рублей.

*Ставка 19% годовых по накопительному счету «Про запас» действует для сумм менее 3 млн ₽, в течение двух первых месяцев, для клиентов, не имевших действующих накопительных счетов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 ₽ за 90 дней до открытия накопительного счета «Про запас». По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующем в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 3 млн ₽, действует минимальная гарантированная ставка – 9% годовых. Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 06.08.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Ставка 5% годовых по вкладу «В юанях» действует при размещении вклада на сумму от 10 тыс Y на 731 день. Минимальная гарантированная ставка — 3,9% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 06.08.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Ставка 18% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 14,7% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 24.07.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

****Ставка 17,1% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 ₽ на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 14,7% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 24.07.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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