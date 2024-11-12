ПСБ улучшил условия по депозитам для физлиц

ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п.п. — максимально до 21,6% годовых.

Максимальную ставку 21,6% годовых клиент получает при размещении новых средств на вкладе «Сильная ставка»* на сумму от 100 тыс. рублей на срок шесть месяцев, при открытии вклада на три месяца доходность составит 21%, на год – 20,5%, на срок от 1,5 лет — 19,5%, от 2 лет — 19,2%.

При открытии депозита «Мой доход»** на срок шесть месяцев ставка составит 20,6% годовых, на 3 месяца – 20%, на год – 19,5%, на срок от 1,5 лет – 18,5%, от 2 лет — 18,2%. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. при размещении средств от 100 тыс. рублей.

По депозиту «Мой подарок»*** ставка повышена до 20,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 122 дня. Также в рамках акции «Проведи Новый год с ПСБ» при открытии нового вклада «Мой подарок», все вкладчики получат вознаграждение — от 500 до 3000 рублей в зависимости от суммы вклада. Выплата вознаграждения будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего вкладчик может перевести их в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«В условиях повышения ключевой ставки срочные вклады остаются наиболее привлекательным инструментом сбережений среди россиян. Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться. Увеличивая ставки по депозитам на всех сроках, мы предлагаем большой выбор накопительных продуктов для гибкого управления сбережениями в зависимости от финансовых целей и возможностей клиента», — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

*Ставка 21,6 % годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Ставка 20,7% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 ₽ на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 18,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Ставка 20,5% годовых по вкладу «Мой подарок» действует при размещении вклада на сумму от 100 000 ₽ на 122 дня. В рамках акции «Проведи Новый год с ПСБ» каждый клиент получит до 3000 бонусных рублей за открытие вклада. Минимальная гарантированная ставка — 20,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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