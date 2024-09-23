ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов в Евпатории

ПСБ предоставит проектное финансирование в размере порядка 2,8 млрд рублей компании «Специализированный застройщик Про-Сервис.Юг» на строительство второй очереди апартаментов Alba del Mare в Евпатории. Проект предусматривает возведение комплекса европейского уровня в средиземноморском стиле в непосредственной близости от моря.

Вторая очередь Alba del Mare включает 328 апартаментов бизнес-класса площадью от 34 до 123 квадратных метров, подогреваемый бассейн, собственный ресторан, детские игровые и спортивные площадки. Оборудованный всей необходимой инфраструктурой пляж находится в 385 метрах или в пяти минутах ходьбы от апартаментов.

«Западный берег Крыма с его знаменитыми широкими песчаными пляжами, богатой историей и новыми туристическими маршрутами становится все более привлекательным не только для отдыха, но и для инвестиций. Строительство апарт-комплексов и современной инфраструктуры будет способствовать развитию курортного потенциала Евпатории и откроет новые возможности для желающих инвестировать в недвижимость на морском побережье», – прокомментировала Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

Старт продаж запланирован на конец сентября. Для приобретения апартаментов можно воспользоваться ипотекой в ПСБ. Подробнее о действующих ипотечных программах можно узнать в любом офисе банка или по телефону горячей линии 8 800 333 03 03.

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