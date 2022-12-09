ПСБ продлил акцию «Прибавка к пенсии» для пенсионеров Севастополя

Севастополь, 9 декабря 2022 г. – Акция «Прибавка к пенсии» от ПСБ продлена до 30 апреля 2023 года, а приветственный бонус от банка пенсионерам силовых структур увеличен до 2000 рублей*. Оформить заявление на перенос пенсионных выплат на карту ПСБ пенсионеры Севастополя могут в офисе банка.

Чтобы стать участником акции, нужно до 30 апреля 2023 года перевести выплату пенсии на «Пенсионную карту» ПСБ, получить хотя бы одну пенсионную выплату на карту и совершить по ней покупку на любую сумму. Бонус гражданским пенсионерам составляет 1 000 рублей, а пенсионерам – сотрудникам силовых структур он увеличен с 1 декабря 2022 года до 2 000 рублей.

Предложением могут воспользоваться клиенты ПСБ, достигшие пенсионного возраста, и те, кому до выхода на заслуженный отдых осталось не более года. Пенсионная карта ПСБ бесплатна в обслуживании, по ней можно снимать наличные в любом банкомате страны до 30 000 рублей в месяц и оплачивать без комиссий услуги ЖКХ.

«Акция «Прибавка к пенсии» – уникальное предложение для пенсионеров Севастополя. Но ПСБ не ограничивается единовременными выплатами держателям пенсионных карт. Банк ежемесячно начисляет 6,5% годовых** на остаток по счету пенсионной карты и выплачивает кешбэк за покупки. Важно, что теперь появилась возможность оформить заявление на перенос гражданских пенсионных выплат на карту ПСБ прямо в офисе банка, без необходимости посещать Пенсионный фонд или МФЦ», – отмечает управляющий Севастопольским филиалом Арсен Тананян.

Заказать пенсионную карту можно на сайте ПСБ, по телефону 8 800 333-03-03 или в офисе банка.

* Выплата вознаграждения участнику Акции «Прибавка к пенсии» осуществляется при условии получения пенсии участником на счет карты в период проведения Акции, а также при совершении хотя бы одной транзакции по карте в период проведения Акции. Банк фиксирует и учитывает операции по карте самостоятельно. Выплата Вознаграждения осуществляется один раз за период Акции. Сумма вознаграждения определяется исходя из того, какой вид получения пенсии был осуществлен клиентом раньше во времени. Сумма выплаты Вознаграждения составляет не более 1 000 (одной тысячи) рублей каждому участнику, получившему пенсию из Фонда и не более 2 000 (двух тысяч) рублей каждому участнику, получившему пенсию из ПАО «Сбербанк» или ПАО «Промсвязьбанк» за период проведения Акции. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии и при наличии у участника Акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета Карты на который произошло получение пенсии.

** Процентная ставка 6,5% годовых в рублях на остаток по карте применяется при остатке денежных средств в размере от 3 000,01 рублей до 100 000 рублей включительно. Кешбэк 3% начисляется в категориях «Аптеки», «АЗС», «Зоотовары» при зачислении пенсии на счет пенсионной карты (при присоединении к программе лояльности «Кешбэк» в ИБ/МБ или в офисе Банка). Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков (ежемесячно — не более 30 000) при зачислении пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). Услуга подключается на 2 календарных месяца начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения пенсии. При повторном получении пенсии срок действия услуги автоматически пролонгируется. В случае отсутствия зачисления пенсии из ПФР услуга автоматически отключается. Стоимость смс-информирования 69 рублей в месяц. Информация актуальна на момент публикации.