ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте «СВОи»

ПСБ продлевает акцию по карте «СВОи» — согласно условиям, ветераны боевых действий по удостоверению-карте «СВОи» могут ежемесячно получать вознаграждение от банка за перевод денежного довольствия на карту. Максимальный размер выплаты в рамках акции составляет 6 тысяч рублей.

Помимо выплат от ПСБ, держатели карты «СВОи» пользуются выгодным кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности банка и до 30% от платежной системы.

«Наша многофункциональная карта «СВОи» уже стала для ветеранов боевых действий инструментом, который открывает быстрый доступ к социальным льготам, позволяет пользоваться всеми востребованными в повседневной жизни банковскими сервисами и одновременно получать скидки от широкого круга наших партнеров. Сегодня картой пользуется уже около 150 тысяч ветеранов по всей России, тысячи из них стали участниками акции, и это число постоянно растет. Учитывая популярность специального предложения, мы продлили срок его действия, чтобы еще больше наших клиентов воспользовались дополнительными выплатами и бонусами», — сказал Александр Рохмин, старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ.

Для участия в акции достаточно до 31 октября подключить на карту «СВОи» программу лояльности ПСБ, ежемесячно зачислять денежное довольствие или социальные выплаты и совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей*.

Заказать электронное удостоверение — карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, а те, кто ранее не обслуживался в ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе «Военнослужащим».

* Срок действия Акции с 1 августа по 31 октября 2024г.