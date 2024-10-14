ПСБ предложил виноделам Крыма цифровые права на вино

ПСБ выступил генеральным партнером шестого ежегодного фестиваля диджитал-сферы ITPARK FEST 2024.RUS – крупнейшего ИТ-мероприятия Крымского полуострова. В ходе специальной секции форума «Виноделие Крыма» эксперты банка презентовали новый инвестиционный продукт – гибридные цифровые права на вино.

Гибридное цифровое право (ГЦП) – это вид цифрового контракта, при котором инвестор может выбирать способ погашения: денежными средствами или товаром. Этим ГЦП отличаются от широко известных и популярных цифровых финансовых активов, по которым владелец может получить только деньги.

ПСБ разработал и внедрил уникальный механизм реализации цифровых прав на винную продукцию. Первые в стране ГЦП на вино банк выпустил совместно с одним из российских винодельческих хозяйств в июне этого года. Пилотный проект реализовали на платформе цифровых активов «Токеон» (входит в группу ПСБ). Всего было выпущено 1000 цифровых лицензий. Согласно условиям эмитента инвесторы, купившие ГЦП, могут обменять его на бутылку вина, либо дождаться окончания обращения актива и получить вложенные средства с доходом от процентов. Кроме того, владельцы ГЦП могут перепродавать свои активы другим участникам платформы «Токеон» до окончания срока их оборота, например, с намерением получить прибыль от продажи.

«Винодельческий цикл очень длинный: от сбора урожая до выпуска вина в продажу может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, то есть оборотные средства на этот срок фактически замораживаются. Поэтому для винной индустрии особенно актуален вопрос финансирования текущих бизнес-целей. ГЦП могут стать альтернативой кредиту. Они дают виноделу уверенность в реализации продукции, позволяют ему получить деньги, не дожидаясь розлива вина, и дополнительный канал продаж. Для инвесторов ГЦП привлекательны возможностью получить либо эксклюзивный продукт из лимитированного тиража по более низкой цене, либо прибыль от перепродажи уже готового актива, который будет стоить дороже, чем в момент приобретения цифровых прав», — отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Подобная схема реализации винной продукции давно и успешно существует в Европе на основе «классических» (бумажных) договоров. Благодаря развитию цифровых технологий виноделы России впервые получили возможность продавать вино еще до его выхода на рынок, причем удобным для обеих сторон способом. Таким образом, ПСБ предложил инновационный подход к такой традиционной отрасли, как виноделие. В банке отмечают, что ГЦП в будущем могут стать популярным инструментом развития рынка инвестиционных вин.

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