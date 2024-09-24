ПСБ предложил частным лицам счет в дирхамах

ПСБ расширил список доступных розничным клиентам валют, предоставив возможность открыть текущий счет и совершать валютно-обменные операции в дирхамах ОАЭ. Новая услуга также позволяет переводить средства в дирхамах клиентам ПСБ.

«У населения по-прежнему сохраняется спрос к валютным сбережениям. В последние пару лет многие наши клиенты в целях диверсификации своих сбережений стали активно интересоваться альтернативными доллару и евро валютами, и арабский дирхам наравне с китайским юанем – один из самых доступных и перспективных инструментов диверсификации накоплений, спрос на который продолжит расти. Этому способствует и расширение торгово-экономических отношений, и рост туристического потока в Объединенные Арабские Эмираты», – отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Открыть счет в дирхамах и обменять валюту можно в мобильном приложении ПСБ, а также в любом отделении банка на всей территории России.

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