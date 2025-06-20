ПСБ поможет возродить легендарную Ялтинскую киностудию

ПСБ выступит финансовым партнером инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на базе Ялтинской киностудии современного культурно-инновационного кластера. Соответствующий меморандум заключен в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании «Интеллект» Павел Пузырев.

Проект предполагает масштабное преобразование территории легендарной Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Инновационный культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и всех ценителей искусства.

«Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду», – прокомментировал Петр Фрадков.

«Прежде всего, хочу поблагодарить ПСБ и Петра Михайловича Фрадкова за вклад в реализацию важного для нашего полуострова проекта. Ялтинская киностудия – одна из визитных карточек Крыма, она всегда была точкой притяжения для кинематографистов. Уверен, что создание культурно-инновационного кластера будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона», – подчеркнул Сергей Аксенов.

«Наше сегодняшнее подписание меморандума по Ялтинской киностудии с главой Крыма Сергеем Аксеновым, председателем ПСБ Петром Фрадковым и основателем девелоперской компании «Интеллект» Павлом Пузыревым – это знаковое, символическое событие для нашего кинематографа. Долго и непросто мы шли к этому дню, и сейчас у нас действительно есть уникальный шанс дать новую жизнь Ялтинской киностудии. В Крыму есть всё, чтобы снимать кино, – солнце, море, самая разнообразная невероятная натура, и, даст Бог, для наших кинематографистов там будет создана площадка, которая станет базовым центром притяжения для отечественного фильмопроизводства. Не нужно забывать, что Ялта – это колыбель русского кино, и что ее основатель – Александр Алексеевич Ханжонков, чью память мы обязаны сохранить, создав там же музей истории русского кино. От всей души поздравляю всех коллег кинематографистов с этой прекрасной новостью», – сказал Никита Михалков.

«Мы создаём живую, многофункциональную среду, в которой кино становится частью городской жизни. Здесь можно будет не только снимать фильмы и учиться, но и жить, работать, отдыхать. Проект объединит креативную индустрию, туризм, образование и современный девелопмент. Это наш вклад в культурное возрождение Крыма и развитие российской киноиндустрии», – отметил Павел Пузырев.

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