ПСБ поделился со студентами СевГУ секретами успеха финансистов

Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян встретился со студентами кафедры «Финансы и кредит» Севастопольского государственного университета. Он провел для учащихся мастер-класс, в ходе которого рассказал о нюансах и особенностях банковского дела и работы в кредитной организации, а также назвал те качества и знания, которыми должны обладать будущие финансисты для достижения успеха.

«Первое требование для сотрудника банка очевидно – это крепкая теоретическая база. Те знания, которые студенты сейчас получают в ходе обучения, станут основой профессионального развития, без них на одних личных качествах большие перспективы для молодежи сами собой не откроются. Кроме того, рекомендовал бы будущим коллегам заняться развитием коммуникативных навыков. Зачастую многое зависит от умения вести переговоры и находить индивидуальный подход к любому собеседнику. ПСБ выстроил работу именно по принципу клиентоориентированности, ставя во главу угла задачи и потребности обращающихся в банк людей», – пояснил Арсен Тананян.

Помимо диалога со студентами и ответов на их вопросы, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ отдельное внимание уделил практике. Арсен Тананян дал обучающимся СевГУ задание провести маркетинговое исследование рынка банковских услуг на территории Крымского полуострова. Для качественного выполнения работы он разъяснил студентам многие особенности, на которые стоит обратить внимание в ходе анализа. А тем будущим финансистам, которые изъявят желание попробовать свои силы в банковском деле, Арсен Тананян предложил пройти преддипломную практику в ПСБ.