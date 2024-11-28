ПСБ первым из банков Севастополя запустил продажу китайских юаней

ПСБ расширил перечень валют, доступных к обмену жителям Севастополя. Банк первым в городе-герое запустил куплю-продажу наличных юаней. Теперь приобрести китайскую валюту можно в офисе ПСБ на проспекте Нахимова, 1.

«Обмен наличных юаней в первую очередь даст финансовую свободу тем севастопольцам, кто ведет бизнес в Китае либо планирует путешествие в эту страну. К валюте Поднебесной стоит присмотреться и тем, кто заботится о своих сбережениях, так как юань включен в корзину резервных валют Международного валютного фонда и является надежным инструментом сохранения накоплений», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

В ПСБ также можно открыть вклад в юанях с доходностью до 5% годовых. Максимальную ставку получают клиенты, которые открывают депозит «В юанях»* на два года. Доходность при размещении средств на шесть месяцев составляет 4,4% годовых, на три месяца – 3,9% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней. Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ.

*Срочный банковский вклад «В юанях»: валюта вклада – китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367, 547, 731 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем в офисе, в мобильном и интернет-банке (перечислением на текущий счет). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Сумма вклада: от 10 000 юаней, срок – 91 день, годовая процентная ставка – 3,9%; 181 день — 4,4%; 367 дней — 4,6%; 547 дней — 4,9%; 731 день — 5%; Открытие вклада возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. Информация актуальна на дату публикации 27.11.2024 г. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912 Erid: 2VfnxvKJadE

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города