ПСБ открыл инновационный офис на проспекте Нахимова

В историческом центре Севастополя на проспекте Нахимова, 1 начал работу современный офис ПСБ. Это уже третье отделение банка в нашем городе, и оно сделано в принципиально новом формате.

Здесь нет скучных стоек и перегородок, клиентский зал больше напоминает уютное кафе. К слову, кофейный аппарат тут тоже имеется, а сотрудники банка мобильны и выходят к клиентам в зал с ноутбуками, стремясь создать максимально комфортную атмосферу.

Подробно о новом офисе ПСБ «Севкору» рассказал управляющий Севастопольским филиалом банка Арсен Тананян.

«Открытие филиала в Севастополе для нас стратегическое решение, мы хотим, чтобы у севастопольцев был максимальный доступ к современным, выгодным продуктам и высокотехнологичным сервисам. Банк поддерживает в городе инвестиционные проекты, является проводником разного рода государственных программ для населения и предпринимателей и оказывает содействие развитию социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры региона», — рассказал Тананян.

Глава филиала подчеркнул инновационность офиса на проспекте Нахимова. Здесь использованы принципиально новые решения в оформлении пространства, концепция безбарьерного обслуживания позволяет клиенту общаться с банковским специалистом сидя за одним столом на комфортных диванах.

У входа в клиентский зал работают два банкомата круглосуточного обслуживания. В следующем году тут планируют установить «видеобанкир», который позволит клиенту в круглосуточном режиме получать консультацию сотрудника банка по видеосвязи.

Даже аппарат электронной очереди в ПСБ персонифицирован: больше никаких порядковых номеров. Если вы клиент банка, достаточно приложить вашу карту и аппарат вас персонифицирует, передав сотруднику банка ваше имя, фамилию и цель визита в банк, а вам на монитор выведет фото и имя сотрудника, который будет вас обслуживать.

В клиентском зале оборудованы рабочие места, а также зона самообслуживания с выходом в интернет-банк.

В отделении можно воспользоваться сейфовыми ячейками для хранения ценностей – начиная от денежных средств и до семейных реликвий. Это особенно актуально для Крыма, куда люди часто приезжают на несколько летних месяцев. В банке их ценности будут под надежной охраной. Ячейку также можно использовать как аккредитивный счет и для расчетов при ипотечных сделках.

В новом офисе ПСБ подумали и о клиентах с детьми. Малышам будет чем заняться в детском уголке, пока родители оформляют карту.

Не удивительно, что с таким подходом клиентская база ПСБ в Севастополе неуклонно растет.

Так, представитель фирмы, занимающейся благоустройством парков и скверов, Сергей Черников поделился с нами плюсами в работе ПСБ, которые он уже успел по достоинству оценить.

«Мы открывали юрлицо с помощью ПСБ, нас очень порадовало то, что мы открыли все совершенно бесплатно, не платили пошлину, не делали цифровую электронную подпись. Все за нас сделал ПСБ. За неделю мы получили готовую фирму. Еще один момент: помогли открыть спецсчет для участия в торгах: вчера подали заявку, а сегодня уже открыли счет. Обязательно продолжим с ними работать, так как это очень клиентоориентированный банк. Все быстро, сотрудники все на связи, для бизнеса это важно. Прямо чувствуется новая свежая волна в Крыму», — уверен бизнесмен.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина