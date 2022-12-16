ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах

13 декабря, Москва. ПСБ продолжает активное развитие своего присутствия на территории новых регионов России: с открытием офиса на Университетской улице, 34 в Донецке региональная сеть банка в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек.

Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций.

С приходом ПСБ жители и бизнес получили доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации: среди предоставляемых банком услуг — потребительское кредитование, открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов. Также в регионах представлена удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.