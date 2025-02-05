ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Севастополе

Севастополь, 5 февраля. ПСБ улучшает программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте. Теперь предприниматели Севастополя и Крыма могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в месяц или до 180 тысяч рублей в год, оплачивая бизнес-картой покупки в торговых точках и интернет-магазинах.

Кроме того, банк обновил приветственные категории кешбэка для новых клиентов. Предприниматели, впервые оформившие корпоративную карту ПСБ, смогут получить 10% кешбэка при оплате топлива и дополнительно 1% за все остальные покупки.

«Помимо повышенного кешбэка держателям бизнес-карт доступно круглосуточное снятие и внесение наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров. Индивидуальные предприниматели, которые платят налоги с дохода или единым платежом, могут использовать карту как личную – отчитываться за расходы перед налоговой им не придется. В Крыму и Севастополе удобство и простоту использования корпоративных карт ПСБ оценили уже более шести тысяч клиентов», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Подключиться к программе лояльности очень просто. Для этого достаточно зайти в раздел «Кешбэк» в мобильном приложении или интернет-банке «ПСБ Бизнес» и выбрать три категории начисления кешбэка из предложенных шести на предстоящий квартал. Исходя из потребностей предпринимателя и характера трат это могут быть категории «оплата ЖКУ», «бухгалтерские услуги», «канцтовары», «реклама», «доставка и логистика», «отели» и другие.

*Для начисления кешбэка клиент должен самостоятельно подключиться к акции «Кешбэк для бизнеса» и выбрать категории начисления в интернет-банке или мобильном приложении «ПСБ Бизнес», а также совершить общий объем покупок на сумму не менее 20 000 руб. за 1 месяц. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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