ПСБ начислит новым клиентам 25% кешбэка за покупки по кредитной карте

Севастополь, 7 февраля. ПСБ в Севастополе запустил акцию «Кешбэк-марафон»* для новых клиентов. По её условиям частные лица, оформившие кредитную карту «180 дней без %» в период с 30 января по 28 февраля 2025 года включительно будут получать кешбэк 25% за покупки в течение первых трех месяцев пользования. Банк начислит вознаграждение в виде бонусных баллов, которые можно обменять в рубли по курсу один к одному и потратить по своему усмотрению. Максимально за месяц можно получить 1000 баллов, а, если активно пользоваться кредиткой первые три месяца после оформления, то за этот период бонус от ПСБ составит 3000 рублей .

«При рациональном использовании кредитная карта станет финансовым помощником и выручит в ситуациях, когда деньги нужны сразу, а не «после зарплаты». Продолжительный льготный период – 180 дней, – в течение которого банк не начисляет проценты, позволяет экономить на покупках с использованием заемных средств. Приветственный повышенный кешбэк для новых клиентов – это хорошая возможность получить денежный бонус на повседневные покупки», — комментирует Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Кредитная карта «180 дней без %» – победитель Национальной банковской премии-2024 в номинации «Кредитная карта года». По ней предусмотрено бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссии в банкоматах ПСБ и банков-партнеров, кешбэк до 1,5% на все покупки.

Оформить карту карту можно на сайте, в любом отделении банка в Севастополе, либо по телефону горячей линии ПСБ 8 800 333 03 03

*Льготный период кредитования 180 дней для карт, оформленных с 11.09.2024. Полная стоимость кредита – 58,965%, ставка – 59%. Услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» (ДКО), а также договор дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» (ДБО). Кешбэк 25% на покупки действует в течение трех месяцев с даты получения карты только для новых клиентов, оформивших карту с 30.01.25 по 28.02.25. Не более 1000 баллов в месяц (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке). Подробнее — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации.Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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