ПСБ и центр «Мой бизнес» назовут лучших предпринимателей Севастополя

Конкурс «Лучший предприниматель года» стартовал в Севастополе при поддержке ПСБ – банк является проводником госпрограмм для бизнеса, содействует повышению доступности финансирования для малых и средних компаний, укреплению экономического и промышленного потенциала города.

Победителей выберут среди предпринимателей, развивающих бизнес в сферах сельского хозяйства, услуг, торговли, производства, а также назовут лучшего в номинации «Самый успешный старт».

Заявки на участие принимаются до 18.00 8 июня на адрес электронной почты info@mb92.ru.

Объявление и награждение победителей состоится 14 июня на праздничном мероприятии, посвященном 240-летию Севастополя.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, а также получат право использовать в рекламных материалах и документации звание победителя конкурса.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте центра «Мой бизнес»: https://mb92.ru/news/konkurs_luchshiy_predprinimatel_goda/

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».