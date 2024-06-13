ПСБ и Ленинский муниципалитет Севастополя будут совместно развивать финансовую культуру граждан

ПСБ и администрация Ленинского муниципального округа Севастополя заключили соглашение о реализации совместных программ, направленных на развитие финансовой культуры жителей района. Подписи под документом поставили управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и и.о. главы местной администрации Алексей Верещака.

Сотрудничество предполагает проведение образовательных и просветительских мероприятий, консультации населения по финансовым вопросам, организацию информационных кампаний по противодействию мошенникам.

«ПСБ с первых дней работы в Севастополе занял активную позицию в вопросах финансового просвещения населения. Наша работа охватывает жителей разных возрастов и социальных категорий: от школьников и пенсионеров до предпринимателей и госслужащих. Инициативы ПСБ всегда находили поддержку в лице администрации Ленинского округа, и теперь наше сотрудничество обрело официальный статус. Мы объединяем усилия, чтобы помочь людям сформировать полезные финансовые привычки и научиться грамотно управлять деньгами», – сказал Арсен Тананян.

«ПСБ стал первым финансовым учреждением, с которым Ленинский муниципалитет начинает сотрудничать на постоянной основе. Мы видим активность, заинтересованность и желание банка быть причастным к социальному развитию Севастополя. Сегодня на территории округа проживает свыше ста тысяч человек, работает более восьмисот предприятий и учреждений. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для реализации социально значимых проектов. Уверен, что большой опыт, накопленный ПСБ в сфере финансового просвещения населения, будет востребован жителями района», – прокомментировал Алексей Верещака.