ПСБ и Ассоциация риелторов Севастополя договорились о дисконте на ипотеку для общих клиентов

ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией риелторов Севастополя.

В рамках соглашения предусмотрены преференции для общих с Ассоциацией клиентов банка, в том числе скидка до 0,6% от базовой ставки по ипотеке. Об этом «Севкору» рассказал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Он уточнил, что размер ипотечной скидки может меняться в зависимости от программы и условий оформления займа, поэтому этот аспект уточняется непосредственно перед заключением сделки.

«Мы подписали знаковое для нас соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией риелторов города Севастополя, которая включает 34 крупнейших агентства недвижимости, работающих на территории Крыма и Севастополя. Ассоциация входит в Российскую гильдию риелторов. В своей работе нам важно, чтобы в результате эффективно выстроенных взаимоотношений банка и профессионалов рынка недвижимости покупка жилья для граждан была простым и выгодным инструментом улучшения жилищных условий», – отметил Тананян.

В свою очередь, президент Ассоциации риелторов Севастополя Григорий Апресов подчеркнул важность подобного соглашения в меняющейся экономической ситуации.

«Соглашение дает преимущество для потребителей наших услуг. Мы очень рады, что ПСБ пришел на Крымский полуостров, обеспечив население современными и качественными банковскими услугами. Это первый банк, с которым мы заключили такое соглашение. Решение очень актуально, потому что большинство сделок сейчас проходит с использованием ипотеки, поэтому банковские услуги очень востребованы», – уточнил Апресов.

Отметим, ПСБ – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса.

Ассоциация риелторов Севастополя была создана в 1996 году. Организация проводит обучение риелторов, обучение и сертификацию брокеров, а также сертификацию агентств недвижимости.