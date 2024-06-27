Промсвязьбанк в Севастополе поддержал цикл общественно-патриотических мероприятий «Новороссия – навеки с Россией!»

ПСБ поддержал серию общественно-патриотических мероприятий «Новороссия – навеки с Россией!», посвященных 285-летию князя Григория Потёмкина-Таврического, основателя Новороссии и Черноморского флота. Проект реализуется городским отделением Русского географического общества и призван привлечь внимание общественности к деятельности выдающегося сподвижника Екатерины II.

Первое из запланированных мероприятий состоялось в Доме офицеров флота, где в торжественной обстановке открылась выставка карт Новороссии и Крыма, созданных отечественными и зарубежными картографами XVIII-XIX вв. На экспозиции представлены документы из главного архива Русского географического общества в Санкт-Петербурге, отражающие представления современников о полуострове и прилегающим к нему землям. Старейшая из них датирована 1735 годом и была отпечатана в Амстердаме перед началом первой Русско-турецкой войны. Выставка карт приурочена также еще к одному знаковому юбилею — 250-летию заключения Кючук-Кайнарджийского мира, закрепившего победы над Османской империей и создавшего предпосылки для вхождения Крыма в состав России.

«ПСБ с большим удовольствием поддержал инициативу Севастопольского городского отделения Русского географического общества. Мы глубоко убеждены, что сохранение исторической памяти и популяризация истории среди молодежи – это те ценности, которые объединяют наше общество, формируют у подрастающего поколения жизненные ориентиры. Очень рекомендую всем севастопольцам, гостям нашего города обязательно посетить выставку карт Крыма и Новороссии. Это интереснейшая экспозиция, которая проводит исторические параллели между прошлым и настоящим», – рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Вклад выдающегося государственного деятеля XVIII века Григория Потемкина в освоение южных территорий России сложно переоценить. Большую часть жизни светлейший князь посвятил благоустройству этих земель, развитию военной и социальной сферы. Комплекс общественно-патриотических мероприятий «Новороссия – навеки с Россией!» – это дань уважения его заслугам, популяризация исторического наследия, оставленного генералом-фельдмаршалом нашей стране. Личность такого масштаба нуждается в новых исследованиях, к которым мы в ходе запланированных мероприятий планируем привлечь как уже состоявшихся историков, так и студентов исторических факультетов севастопольских вузов», – отметил Владимир Воробьев, председатель Севастопольского городского отделения Русского географического общества.

Выставка карт будет экспонироваться в Доме офицеров флота до середины июля. Далее организаторы планируют показать ее в учебных заведениях города-героя. А до конца года в рамках комплекса юбилейных мероприятий запланировано проведение круглых столов, научно-практической конференции «Потемкинские чтения» и открытие экспозиции «Виват, Потемкин!», созданной из архивов Константиновской батареи.

Анна Левина