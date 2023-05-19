Погода в Севастополе на выходных

В Севастополе, 19 мая, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14°,днем +24…+26°.
В субботу, 20 мая, переменная облачность.
Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.
В воскресенье, 21 мая, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.
Фото: Алексей Латыш