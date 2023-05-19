Погода в Севастополе на выходных

Погода
19-05-2023
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В Севастополе, 19 мая, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°,днем +24…+26°.

В субботу, 20 мая, переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.

В воскресенье, 21 мая, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.

Фото: Алексей Латыш

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