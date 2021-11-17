Пловцы из Севастополя и Крыма взяли 22 медали на Кубке России по плаванию

Пловцы — ветераны из клуба «Таврида Мастерс» завоевали 10 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали на XXVIII Кубке России по плаванию в категории «Мастерс», который завершился 14 ноября в Саранске.

В состав клуба входят пловцы разных возрастов, как из Севастополя так и из Республики Крым.

Кубок 2021 года проходил в условиях ограничений по пандемии коронавируса: в закрытом режиме без приглашения иностранных спортсменов и без зрителей. Обязательным условием для допуска к участию было предоставление сертификата о вакцинации против Covid-19 и ПЦР тест. Всего в состязаниях участвовало более 800 сильнейших пловцов со всей России, которые представляли 63 клуба.

В пресс-службе клуба отмечают, что за 10 дней до соревнований, все бассейны Саранска были закрыты, однако, в этих сложных условиях, команда ветеранов спортивного плавания «Таврида Мастерс», вдвое улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом, а спортсменка из Ялты Александра Клейменова выполнила норматив «Мастер спорта России» в категории «Мастерс», показав высокий результат в заплыве на 50 метров брассом (34,53 сек).

Напомним, севастопольские пловчихи взяли серебро и золото на соревнованиях в Дагестане

Дмитрий Островский