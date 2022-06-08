Пелагея и шоу дронов – как Севастополь отметит День рождения

Традиционно Дню рождения Севастополя, который отмечается 14 июня, будет предшествовать трехдневное празднования Дня России.

Праздничную программу публикует радио «Севастополь ФМ»

С 10 по 12 июня пройдет Фестиваль военных оркестров «Всегда на страже – 2022».

Кульминацией фестиваля станет 12 июня, когда в 16:00 начнется шествие военных оркестров от здания СЦКИ, Ленина, 25. Затем в 16:30 военные оркестры на площади Нахимова исполнят гимны страны и города, а в 17:00 здесь же начнётся гала-концерт.

12 июня для всех желающих будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по центру города.

14 июня непосредственно в День города с 10:00 до 17:00 в центре будут работать сразу несколько площадок: «Культурная», «Спортивная», «Детская», «Цветочная» и «Туристическая».

Также запланировано открытие праздничных фотозон.

В 19:00 на главной открытой сцене стартует концерт с участием певицы Пелагеи, который завершит шоу дронов.

Дарья Тимофеева

Фото: regnum.ru