Осень – время покупать жилье

Севастополь традиционно остается регионом, где цены на жилье достаточно высоки. Что же делать горожанам, которые мечтают о собственной квартире и хотят купить ее уже сейчас? Ответ прост: воспользоваться ипотекой с господдержкой от ПСБ.

Семейная военная ипотека

Севастополь является базой Черноморского флота России, здесь проживает более 20 тысяч моряков. И безусловно, жилищный вопрос для многих из них актуален. Сегодня военнослужащие-участники накопительно-ипотечной системы могут получить квартиру по субсидированной государственной программе с льготными ставками. Вариантов ипотеки для них несколько.

Например, если в семье военнослужащего есть маленький ребенок – не старше 2018 года рождения – или несовершеннолетний ребенок с ограниченными возможностями, такая семья может оформить в ПСБ Семейную военную ипотеку* со ставкой 4,3%. В кредит можно взять до 4,770 млн рублей на срок до 25 лет с первоначальным взносом от 15% стоимости квартиры.

Военная ипотека

Для военнослужащих, у которых детей нет или они уже взрослые, в ПСБ действует программа Военной ипотеки**– также по очень выгодной ставке в 5,5%. Сумма займа может достигать 4,230 млн рублей.

Даже если после ухода с военной службы вы не планируете оставаться в Севастополе, квартира или дом у моря станут прекрасной инвестицией, которая со временем будет только расти в цене. Плюс у вас появится возможность проводить каждое лето в собственной квартире на юге, экономя значительные средства на проживании в санаториях, либо аренде апартаментов.

Ипотека для ИТ-специалистов

Вот уже пару лет все больше специалистов имеют возможность работать дистанционно. Это позволяет «открепиться» от места расположения компании и жить там, где хочется.

Для сферы ИТ релокация сотрудников в более теплые регионы с мягким климатом и хорошей экологией стала настоящим трендом. Неслучайно власти Севастополя сегодня делают ставку именно на развитие ИТ-отрасли и позиционируют город как одну из цифровых столиц России.

Если уж вы решили перебраться на юг, то стоит задуматься и о приобретении собственного жилья. Тем более, ПСБ предлагает IT-специалистам***ипотеку с выгодной ставкой 5% годовых. Кредит предоставляется на срок до 30 лет, а взять можно до 9 млн рублей.

Семейная ипотека

Не так давно у вас в семье родился ребенок, а может и несколько? Теперь вам стало тесновато в старой квартире и хочется перебраться в попросторнее, а может и в собственный дом?

ПСБ предлагает вам присоединиться к программе Семейная ипотека****. Займ можно получить по ставке от 5% при первоначальном взносе – 15%. Сумма кредита – до 6 млн рублей, а максимальный срок выплаты – 30 лет. На такую ипотеку могут претендовать семьи с ребенком 2018 года рождения и младше либо воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями.

Теперь можно не копить годами, экономя на всем, а взять ипотеку от ПСБ по выгодной ставке.

Госпрограмма 2020

Если вы не айтишник, не военный и у вас нет маленьких детей, то вы все равно можете получить ипотеку по выгодной ставке. Речь идет о Госпрограмме 2020*****, согласно которой ипотека выдается под 6,35% на срок до 30 лет с первоначальным взносом в 15% и максимальной суммой кредита в 6 млн рублей.

Какой бы ни был мотив приобретения вами недвижимости (для жизни, для отдыха или в качестве инвестиции), помните, выгоднее всего это делать сейчас в межсезонье, практика показывает, что к лету цены на порядок вырастут.

Для получения консультации по ипотеке и оформления заявки не обязательно идти в банк, вы все можете сделать в режиме онлайн, достаточно только определиться именно с программой, которая подходит конкретно вам.

*Процентная ставка 4,3% годовых в рублях применяется по программе «Семейная военная ипотека» для участников накопительное-ипотечной системы, у которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок, либо есть ребенок (до 18 лет) с ограниченными возможностями, рожденный до 31 декабря 2022 года, при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика. Максимальная сумма кредита до 4,77 млн рублей. Первоначальный взнос от 15% до 90%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 месяцев, но не более достижения заемщиком возраста 50 лет.

**Процентная ставка 5% годовых в рублях применяется по программе «Военная ипотека. Госпрограмма» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 3,68 млн рублей, но не более суммы кредита рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 мес., но не более достижения заемщиком возраста 50 лет.

*** Ипотека для IT-специалистов. Минимальная сумма кредита составляет 500 000 рублей, максимальная — 18 000 000 ₽ — для регионов с населением более 1 млн человек; 9 000 000 ₽ — для регионов с населением менее 1 млн человек. Срок кредита — от 36 до 360 месяцев. Процентная ставка составляет 5% годовых. Первоначальный взнос — от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры.

**** «Семейная ипотека». Программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (первый и /или последующий ребенок) и /или если ребенок не старше 18 лет и ему установлена категория «ребенок-инвалид». Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей, максимальная — 12 млн рублей- для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Процентная ставка 5% применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ (при условии, если организация-работодатель Заемщика расположена на территории Ставропольского края/Краснодарского края//Пермского края/республик Удмуртия/Башкортостан/Чувашия/Архангельской/Калужской/Свердловской/Астраханской/Волгоградской/Псковской/Орловской/Белгородской областей и Заемщик приобретает квартиру на территории Ставропольского края/Краснодарского края//Пермского края/республик Удмуртия/Башкортостан/Чувашия/Архангельской/Калужской/Свердловской/Астраханской/Волгоградской/Псковской/Орловской/Белгородской областей) и при покупке квартиры на территории Дальневосточного федерального округа, для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1%.

***** Максимальная сумма кредита по «Госпрограмме 2020» определяется по региону расположения: — не более 12 000 000 (включительно) для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; — не более 6 000 000 (включительно) – для других регионов. Кредитный договор должен быть заключен по 31 декабря 2022 г. (включительно). Срок кредитования от 36 до 360 месяцев (включительно). Процентная ставка 6,35% применяется при наличии страхования. +1 % при отказе заемщика от страхования жизни и здоровья, а также страхования имущества в соответствии с требованиями банка. Первоначальный взнос составляет от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Фото: https://www.istockphoto.com